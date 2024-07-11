В США раскрыли будущее ПВО Польши в случае сбивании ракет над Украиной

Экс-разведчик Риттер: Россия легко уничтожит ПВО Польши в случае помощи Украине

Россия легко уничтожит противовоздушную оборону (ПВО) Польши в случае, если она начнет помогать Украине сбивать российские ракеты. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Для того чтобы прикрыть Львов и подходы к нему, вы должны подвести свои системы ПВО прямо к границе. Русские скажут "спасибо" и взорвут ее, так что это станет крайней глупостью со стороны Польши, если они пойдут на это», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что Варшава не располагает большими силами ПВО, поэтому, вопреки обязательства польской стороным, она не сможет оказать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что положение ВСУ стремительно ухудшается из-за успешной стратегии России. Он также подчеркнул, что Украина неспособна переломить ситуацию, так как для этого необходимо проводить мобилизацию и повышать численность личного состава украинских войск.