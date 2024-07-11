Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 11 июля 2024Мир

В США раскрыли будущее ПВО Польши в случае сбивании ракет над Украиной

Экс-разведчик Риттер: Россия легко уничтожит ПВО Польши в случае помощи Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия легко уничтожит противовоздушную оборону (ПВО) Польши в случае, если она начнет помогать Украине сбивать российские ракеты. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Для того чтобы прикрыть Львов и подходы к нему, вы должны подвести свои системы ПВО прямо к границе. Русские скажут "спасибо" и взорвут ее, так что это станет крайней глупостью со стороны Польши, если они пойдут на это», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что Варшава не располагает большими силами ПВО, поэтому, вопреки обязательства польской стороным, она не сможет оказать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что положение ВСУ стремительно ухудшается из-за успешной стратегии России. Он также подчеркнул, что Украина неспособна переломить ситуацию, так как для этого необходимо проводить мобилизацию и повышать численность личного состава украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      Назван крупнейший производитель ПК в мире

      Финляндия и Швеция отреагировали бойкотом на визит Орбана в Россию

      Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженные для украинской армии направления

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

      Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

      Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше