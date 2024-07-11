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15:52, 11 июля 2024Мир

В США заявили о стремительном ухудшении положения ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: положение ВСУ ухудшается из-за стратегии России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается из-за успешной стратегии России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее», — рассказал военный аналитик.

Джонсон также подчеркнул, что Украина неспособна переломить ситуацию, так как для этого необходимо проводить мобилизацию и повышать численность личного состава ВСУ. По его словам, такой сценарий невозможен, так как российские военные успешно уничтожают любую украинскую военную инфраструктуру.

Ранее Джонсон заявил, что Киев стягивает силы к белорусской границе для военных провокаций. По его мнению, Украина намеренно пытается спровоцировать Белоруссию атаковать, чтобы получить большую поддержку со стороны НАТО.

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      Максим Габриелян
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