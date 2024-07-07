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20:51, 7 июля 2024Мир

В США объяснили стягивание Украиной войск к белорусской границе

Джонсон: ВСУ стягивают силы к белорусской границе для провокаций

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы к белорусской границе для военных провокаций. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, Украина намеренно пытается спровоцировать Белоруссию атаковать. Таким образом Киев надеется на то, что страны НАТО поддержат ВСУ.

Тем не менее, убежден Джонсон, члены альянса не пойдут на поводу у Киева и не вмешаются в возможное противостояние Украины и Белоруссии.

Ранее белорусский полковник, военный эксперт Андрей Богодель заявил, что ситуацию на границе Белоруссии и Украины можно считать предвоенной. Обстановка, по словам полковника, становится кризисной, а тревога внутри Белоруссии растет.

5 июля замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк оценил риск вооруженных провокаций на границе. По его словам, в качестве заблаговременной подготовки к возможным диверсиям поблизости находятся подразделения специального назначения.

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