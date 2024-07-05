В Генштабе Белоруссии оценили риск вооруженных провокаций на границе

Генштаб Белоруссии заявил о вероятности подготовки вооруженных провокаций

В Белоруссии сохраняется риск подготовки вооруженных провокаций на границе с Украиной. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк, его слова приводит Минобороны страны в Telegram.

«В условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций», — отметил представитель Генштаба ВС Белоруссии.

По его словам, в непосредственной близости от границы находятся подразделения специального назначения, что является одним из этапов заблаговременной подготовки к возможным диверсиям. Куприянюк также назвал артиллерию и бронетехнику в приграничных районах компонентом боевой поддержки таких действий.

30 июня в Минске сообщили о скоплении военных стран Запада у границ республики. По данным Генштаба ВС Белоруссии, общая численность тактических групп составляет более 20 тысяч человек.