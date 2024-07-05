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10:31, 5 июля 2024Бывший СССР

В Генштабе Белоруссии оценили риск вооруженных провокаций на границе

Генштаб Белоруссии заявил о вероятности подготовки вооруженных провокаций
СюжетМинобороны

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Белоруссии сохраняется риск подготовки вооруженных провокаций на границе с Украиной. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк, его слова приводит Минобороны страны в Telegram.

«В условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций», — отметил представитель Генштаба ВС Белоруссии.

По его словам, в непосредственной близости от границы находятся подразделения специального назначения, что является одним из этапов заблаговременной подготовки к возможным диверсиям. Куприянюк также назвал артиллерию и бронетехнику в приграничных районах компонентом боевой поддержки таких действий.

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30 июня в Минске сообщили о скоплении военных стран Запада у границ республики. По данным Генштаба ВС Белоруссии, общая численность тактических групп составляет более 20 тысяч человек.

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      Екатерина Грищенко
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