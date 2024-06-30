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21:04, 30 июня 2024Бывший СССР

Генштаб ВС Белоруссии сообщил о 20 тысячах военных НАТО у границ республики

Генштаб ВС Белоруссии: у границ республики расположились 20 тысяч военных НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил о скоплении большого количества военных у границ ЕС и республики. Об этом он рассказал в интервью каналу «ОНТ».

По словам Муравейко, контингент НАТО и США у границ страны — это раздражитель для белорусских военных. При этом глава генштаба отметил, что «на все возможные провокации на границе наработаны соответствующие варианты действий».

«Сегодня вблизи наших границ расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Из них шесть — это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное. Довольны ли литовцы таким соседством? Это надо спросить у литовцев. Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает», — заявил Муравейко.

При этом военный отметил, что «несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют». Он также подчеркнул, что «никто не является большим пацифистом, чем военные», потому что они четко представляют последствия войны.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сосредоточили дальнобойные БПЛА на границе с Белоруссией. Украинские военные концентрируют беспилотники на этом направлении, несмотря на проблемы с дронами и средствами ПВО на других направлениях.

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      Антонина Черташ
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