В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ ударных БПЛА на границе

ВС Белоруссии: ВСУ сосредоточили дальнобойные БПЛА на границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили дальнобойные БПЛА на границе с Белоруссией. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Андрей Северинчик в эфире телеканала ОНТ.

Северинчик рассказал о сосредоточении ВСУ разведывательных и ударных БПЛА с возможностью дальних ударов на границе с республикой. Он подчеркнул, что украинские военные концентрируют беспилотники, несмотря на проблемы с дронами и средствами ПВО на других направлениях.

«Отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области», — сообщил офицер ВС Белоруссии. Он также рассказал о посадке украинского БПЛА, проводившего разведку нефтеперерабатывающих предприятий и приграничной инфраструктуры в Мозырском районе республики.

Ранее в Генштабе ВС Белоруссии обстановку на границе с Украиной охарактеризовали как непростую. Отмечается, что пока «явных провокаций» не зафиксировали.