В Генштабе ВС Белоруссии охарактеризовали обстановку на границе с Украиной

Начальник Генштаба Белоруссии Муравейко назвал непростой обстановку на границе

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко назвал непростой обстановку на границе с Украиной. Его характеристику приводит ТАСС.

Муравейко отметил, что в связи с этим ведомство «держит руку на пульсе». По словам генерала, пока «явных провокаций» не зафиксировали.

Муравейко предположил, что это «политические достижения». Глава Генштаба ВС похвалил за правильные действия подразделения пограничников. Реальные условия, чтобы произвести «некие манипуляции», сейчас «четко просматриваются», подчеркнул он.

До этого в Минобороны Белоруссии заверили, что Минск готов защищаться от возможных провокаций Киева.

Ранее стало известно о введении дополнительных противовоздушных средств (ПВО) для прикрытия границы с Украиной.