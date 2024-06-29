Белоруссия вывела дополнительные средства ПВО для прикрытия границы с Украиной

МО Белоруссии: для прикрытия границы с Украиной введены дополнительные силы ПВО

Министерство обороны (МО) Белоруссии доложило о введении дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия границы с Украиной. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики Андрей Северинчик уточнил, что за последнее время возросло число полетов беспилотников, ведущих разведку в приграничных районах страны. Он указал, что обстановка в воздушном пространстве Белоруссии стала напряженной, государственная граница постоянно нарушается.

20 июня Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что на государственной границе с Украиной было зафиксировано увеличение группировок украинских войск и концентрация тяжелой техники западного происхождения. В связи с этим Киев предупредили о недопустимости провокаций.

