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13:33, 29 июня 2024Бывший СССР

Белоруссия вывела дополнительные средства ПВО для прикрытия границы с Украиной

МО Белоруссии: для прикрытия границы с Украиной введены дополнительные силы ПВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны (МО) Белоруссии доложило о введении дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия границы с Украиной. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики Андрей Северинчик уточнил, что за последнее время возросло число полетов беспилотников, ведущих разведку в приграничных районах страны. Он указал, что обстановка в воздушном пространстве Белоруссии стала напряженной, государственная граница постоянно нарушается.

20 июня Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что на государственной границе с Украиной было зафиксировано увеличение группировок украинских войск и концентрация тяжелой техники западного происхождения. В связи с этим Киев предупредили о недопустимости провокаций.

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