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13:58, 20 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии зафиксировали увеличение группировок ВСУ на границе

ГПК Белоруссии: на границе зафиксировано увеличение группировок ВСУ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Белоруссии на государственной границе с Украиной зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии предупредили Киев о недопустимости провокаций, сообщает ТАСС.

«Действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооруженных сил Республики Белоруссия и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности», — говорится в заявлении ГПК.

Вблизи с белорусской границей отмечено появление американских БМП Bradley, ракетных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, зенитных самоходных установок «Гепард», а также других средств поражения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. По словам начальника 12-го главного управления российского Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Колесникова, совместно с коллегами из Белоруссии была проведена подготовка и выдача ракет в специальное оснащение.

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      Глеб Палехов
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