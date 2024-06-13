В Минобороны рассказали о подготовке ядерных сил по итогам учений с Белоруссией

МО РФ: по итогам учений с Минском будет принято решение о подготовке ядерных сил

По итогам совместных учений России с Белоруссией будет принято решение о дальнейшем направлении развития подготовки нестратегических ядерных сил. Об этом рассказал начальник 12-го главного управления Министерства обороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Колесников, передает РИА Новости.

«По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил», — заявил представитель Минобороны.

Он отметил, что в ведомстве будут проработаны различные сценарии применения средств ядерного сдерживания в зависимости от военно-политической обстановки. О том, какова роль Минска в указанных сценариях, не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. По словам Колесникова, совместно с коллегами из Белоруссии была проведена подготовка и выдача ракет в специальное оснащение.