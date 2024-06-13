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13:11, 13 июня 2024Бывший СССР

В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

МО РФ: обеспечена оперативная доставка учебных ядерных боеприпасов

Кадр: Минобороны России

Формирования Министерства обороны (МО) России доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Управления генерал-лейтенант Игорь Колесников, заявление опубликовано в Telegram-канале МО РФ.

«В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации», — сказано в публикации.

Отмечается, что совместно с коллегами из Белоруссии была проведена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении, а также подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители.

12 июня начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что совместные с Россией учения нестратегических ядерных сил показали готовность войск республики к применению специального ядерного оружия. По его словам, «такие тренировки являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала».

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      Кристина Есикова
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