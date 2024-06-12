В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия

Глава Генштаба: ВС Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия

Совместные с РФ учения нестратегических ядерных сил показали, что Вооруженные силы (ВС) Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия, заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-майор Павел Муравейко. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Генштаба также отметил, что «такие тренировки являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала». Он уточнил, что в рамках учений оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заступили на боевое дежурство.

Ранее министр обороны республики Виктор Хренин пояснил, что участие Белоруссии в совместных с Россией ядерных учениях не угрожает другим странам. «Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо», — сказал он.

В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что в рамках второго этапа учений участники намерены отработать боевое применение тактического ядерного оружия. Причиной их проведения представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напряженную обстановку, которая «ежедневно провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями стран Запада».