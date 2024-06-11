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08:55, 11 июня 2024Россия

В России начался второй этап учений с тактическим ядерным оружием

Минобороны России: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Учения Россия проведет совместно с Белоруссией. Как уточнили в ведомстве, они проводятся для обеспечения суверенитета и территориальной целостности союзного государства. В ходе второго этапа учений будут отработаны вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического (тактического) ядерного оружия.

6 мая Генштаб России сообшил о начале подготовки к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения по отработке применения тактического ядерного оружия, как сообщалось, будут выполнены по поручению президента Владимира Путина.

Учения России с применением тактического ядерного оружия, к которым начал подготовку Генштаб, связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада, объяснял тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.

Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракет малой дальности

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      Анастасия Шейкина
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