В России проведут учения по отработке применения тактического ядерного оружия

Генштаб начал готовиться к учениям ракетных соединений и ВМФ по поручению Путина

Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Учения по отработке применения тактического ядерного оружия (ТЯО) он выполнит по поручению президента Владимира Путина, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Верховный главнокомандующий поручил оборонному ведомству провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Их целью названо поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета России.

Учения, как подчеркнули в Минобороны, станут ответом на провокационные заявления и угрозы официальных лиц из западных стран в адрес России и пройдут в «ближайшее время». В ведомстве не уточнили, о каких именно заявлениях идет речь.

Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ракет малой дальности.

В марте Министерство обороны сообщало, что полк «Ярсов» Иркутского ракетного соединения отработает противодействие нападению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на учениях. В общей сложности в маневрах было задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.