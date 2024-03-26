МО: полк «Ярсов» отработает противодействие нападению диверсантов на учениях

Полк «Ярсов» Иркутского ракетного соединения отработает противодействие нападению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на учениях. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Ракетный полк ПГРК (передвижного грунтового ракетного комплекса) "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

В общей сложности в маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника.