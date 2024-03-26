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02:22, 27 марта 2024Россия

Полк «Ярсов» отработает противодействие нападению диверсантов

МО: полк «Ярсов» отработает противодействие нападению диверсантов на учениях

Фото: Russian Defence Ministry/Handout via Reuters

Полк «Ярсов» Иркутского ракетного соединения отработает противодействие нападению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на учениях. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Ракетный полк ПГРК (передвижного грунтового ракетного комплекса) "Ярс" выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

В общей сложности в маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника.

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      Марина Совина
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