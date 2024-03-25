Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:47, 25 марта 2024Наука и техника

В России отработают маскировку ядерных ракет

МО РФ: в ходе проверки Иркутского соединения отработают маскировку «Ярсов»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки подвижных грунтовых ядерных ракетных комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Целью осуществляемой командованием Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверки называется оценка состояния дел и боеготовности соединения, что планируется сделать в рамках командно-штабного учения.

Всего в мероприятии будет задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщил, что Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Соответствующий пуск был выполнен 1 марта с космодрома Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      Рост стоимости биткоина ускорился

      Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

      Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

      Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

      Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

      Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

      Британия ввела санкции против двух китайцев

      Валиева перестала получать стипендию президента России

      Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше