В России отработают маскировку ядерных ракет

МО РФ: в ходе проверки Иркутского соединения отработают маскировку «Ярсов»

В ходе проверки Иркутского соединения планируется отработка маскировки подвижных грунтовых ядерных ракетных комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Целью осуществляемой командованием Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверки называется оценка состояния дел и боеготовности соединения, что планируется сделать в рамках командно-штабного учения.

Всего в мероприятии будет задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

Ранее официальный представитель Пентагона сообщил, что Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

Соответствующий пуск был выполнен 1 марта с космодрома Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.