В России запустили «Ярс»

Минобороны: на космодроме Плесецк провели учебно-боевой пуск ракеты «Ярс»

Расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения выполнил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на космодроме Плесецк. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью», — говорится в сообщении.

Целью пуска было подтверждение характеристик «Ярса». Отмечается, что учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

При подготовке к пуску Ракетные войска стратегического назначения также отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК в удаленный район, подготовки и проведения пуска. В ведомстве подчеркнули, что все задачи были выполнены.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в России подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».