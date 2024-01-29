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00:10, 29 января 2024Наука и техника

В России подготовили шахты для «Ярсов» и «Сарматов»

МО: в России подготовили шахты для ракет «Ярс», «Авангард» и «Сармат»

Фото: Сергей Казак / РИА Новости

В России подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Об этом заместитель министра обороны России Тимур Иванов доложил главе ведомства Сергею Шойгу, передает ТАСС.

«В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае», — сказал Иванов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк. Он позволит принимать, хранить, обслуживать и осуществлять предстартовую подготовку ракет-носителей «Ангара» всех типов.

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      Даниил Иринин
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