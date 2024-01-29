В России подготовили шахты для «Ярсов» и «Сарматов»

МО: в России подготовили шахты для ракет «Ярс», «Авангард» и «Сармат»

В России подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Об этом заместитель министра обороны России Тимур Иванов доложил главе ведомства Сергею Шойгу, передает ТАСС.

«В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае», — сказал Иванов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк. Он позволит принимать, хранить, обслуживать и осуществлять предстартовую подготовку ракет-носителей «Ангара» всех типов.

Ранее в январе в Минобороны сообщили, что мобильную группу Ракетных войск специального назначения России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на «Ярсы».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия.