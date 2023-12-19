Путин рассказал о современном оружии в ядерной триаде

Путин: ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия

Ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее в декабре зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал российскую межконтинентальную баллистическую «Сармат» самой мощной в мире.

В ноябре источник ТАСС рассказал, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» поставили на опытно-боевое дежурство.

В декабре 2022 года президент Путин сообщал, что уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91 процент. Он также отмечал, что продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».