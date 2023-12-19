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13:45, 19 декабря 2023Наука и техника

Путин рассказал о современном оружии в ядерной триаде

Путин: ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее в декабре зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал российскую межконтинентальную баллистическую «Сармат» самой мощной в мире.

В ноябре источник ТАСС рассказал, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» поставили на опытно-боевое дежурство.

В декабре 2022 года президент Путин сообщал, что уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91 процент. Он также отмечал, что продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

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      Даниил Иринин
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