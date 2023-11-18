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05:31, 18 ноября 2023Наука и техника

«Сармат» поставили на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Постановка комплекса на дежурство осуществлена в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия.

Официального подтверждения этой информации нет.

7 октября в Минобороны России пообещали, что первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время.

Ранее в России объяснили уникальность «Сармата». Военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что траекторию полета ракеты невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует.

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      Марина Совина
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