«Сармат» поставили на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Постановка комплекса на дежурство осуществлена в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия.

Официального подтверждения этой информации нет.

7 октября в Минобороны России пообещали, что первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время.

Ранее в России объяснили уникальность «Сармата». Военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что траекторию полета ракеты невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует.