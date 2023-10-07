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09:05, 7 октября 2023Наука и техника

В Минобороны обещали поставить «Сарматы» на боевое дежурство в ближайшее время

МО РФ: первые серийные ракеты «Сармат» встанут на дежурство в ближайшее время

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу проверил процесс выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО «Красмаш» в Красноярском крае. По сведениям ведомства, Шойгу проинспектировал цеха предприятия, а также технологический процесс производства «Сармата».

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство.

Ранее в России объяснили уникальность «Сармата». Военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что траекторию полета ракеты невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует.

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    Марина Совина
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