В России назвали самую мощную ракету в мире

Депутат Спиридонов назвал российскую ракету «Сармат» самой мощной в мире

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета российского производства «Сармат» является самой мощной в мире. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий рассказал о ее ключевой особенности.

«"Сармат" — жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой сейчас заявляется порядка 18 тысяч километров, массой более 200 тонн и забрасываемой массой до 10 тонн. Таким образом она становится самой мощной ракетой в мире, придя на смену легендарному комплексу "Воевода"», — объяснил Спиридонов.

Самой яркой ее особенностью является возможность нанесения ударов при доставке по траекториям противника, на которых нет достаточной противоракетной обороны. Например, через Южный полюс, где система США NORAD не может ее зафиксировать и отследить Александр Спиридонов зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

Другой важной особенностью, по словам депутата, является возможность несения современных боеголовок «Авангард», которые, как отметил собеседник «Ленты.ру», имеют непредсказуемую траекторию полета и гиперзвуковую скорость,

«"Сармат" не просто превосходит зарубежные аналоги, но и надолго будет недостижима для Запада», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что «Сармат» был поставлен на опытно-боевое дежурство. Уточнялось, что постановка комплекса на дежурство была осуществлена в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия.