Минобороны показало загрузку баллистической ракеты в пусковую шахту

Минобороны России показало загрузку МБР «Ярс» в пусковую шахту

Минобороны России показало загрузку твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту. На видео обратило внимание ТАСС.

Процедура осуществлялась боевым расчетом Козельского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции продолжаются несколько часов», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что инфраструктура позиционного района, включающая сооружения для проведения занятий и отдыха личного состава, уже подготовлена.

Ранее агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной МБР поставлен на опытно-боевое дежурство.