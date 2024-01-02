Россия завершила перевооружение мобильной группы РВСН

Мобильную группу ракетных войск специального назначения России перевооружили

Мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на Ярсы — новое вооружение получила последняя мобильная группа РВСН в Тверской области. Об этом заявили в Минобороны (МО) России, сообщение приводит РИА Новости.

При этом, в оборонном ведомстве отметили, что на вооружении мобильной группы РВСН по-прежнему остаются ПГРК «Тополь-М». «В планах начать перевооружение этих полков после 2025 года», — рассказали в МО.

У нового комплекса есть ряд преимуществ: передвижной «Ярс» трудно обнаружить, если он покинул место дислокации; кроме того, ПГРК может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев. Система пересчета полетных данных позволяет произвести пуск ракеты с любой точки маршрута патрулирования. Приведение комплекса в боевое положение занимает всего несколько минут.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что до конца 2023 года в войска будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард».