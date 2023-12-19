Путин заявил о поставке новых ядерных установок

Путин: до конца года будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард»

До конца 2023 года будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард». Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Роль ядерной триады выросла. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард"», — заявил президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Также Путин отметил современное оружие в составе ядерной триады. По его словам, сейчас ядерная триада России состоит из современного оружия на 95 процентов. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокационными станциями благодаря плазме, формирующейся вокруг его оболочки во время полета. Кнутов напомнил, что «Авангард» представляет собой гиперзвуковой блок, способный двигаться со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука.