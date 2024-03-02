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05:33, 2 марта 2024Мир

Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

Пентагон заявил, что Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Пентагона сообщил, что Россия проинформировала США об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Об этом передает РИА Новости.

Представитель американского Минобороны уточнил, что Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс» через Центр по уменьшению ядерной опасности. «Мы продолжим следить за ситуацией», — заявил он.

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1 марта расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения выполнил учебно-боевой пуск «Ярса» на космодроме Плесецк. Целью операции стало подтверждение характеристик ракеты. Учебные боевые блоки ракеты прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в России подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

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