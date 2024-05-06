Медведев объяснил учения России с тактическим ядерным оружием

Медведев об учениях с ядерным оружием: нужно быть готовыми отвечать Западу

Учения России с применением тактического ядерного оружия, к которым начал подготовку Генштаб, связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада. Об этом, объясняя грядущие учения, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Комментируя новые заявления стран Запада и США об отправке войск на Украину, политик указал на деградацию правящего класса в западных странах и высказал мнение, что зарубежные элиты не хотят логически связывать элементарные вещи.

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — написал Медведев.

Зампред Совбеза предрек мировую катастрофу в случае, если страны Запада отправят свои войска на Украину. По его словам, 60 лет назад это смогли понять президент США Джон Кеннеди и генсек ЦК КПСС Никита Хрущев, но осознать ситуацию «нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы» не могут.

Минобороны 6 мая анонсировало учения Генштаба с применением тактического ядерного оружия. По сообщению оборонного ведомства, они пройдут «в ближайшее время» по поручению президента России Владимира Путина и станут ответом на провокационные заявления и угрозы официальных лиц из стран Запада.

Тем временем лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что власти поблагодарят союзников, если те введут войска на территорию страны.