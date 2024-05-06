Украина поблагодарит союзников за ввод войск на ее территорию

Премьер Шмыгаль: Киев поблагодарит союзников за ввод войск на Украину

Власти Украины поблагодарят союзников, если те введут войска на территорию страны. Об этом заявил в интервью телеканалу CBC премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Если (...) партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — сказал он.

Премьер добавил, что сейчас украинская сторона запрашивает у партнеров только вооружение. При этом, по словам Шмыгаля, если придет время, Украина будет благодарна за ввод войск.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признался, что не может публично просить западных союзников прислать войска в страну. Однако, как утверждает лидер республики, он хочет этого и никогда не откажется от такого предложения.