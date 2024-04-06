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21:43, 6 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о желании увидеть на Украине западные войска

Зеленский заявил, что не может публично просить Запад прислать войска на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может публично просить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил политик, он не может быть инициатором отправки военных на Украину. «Если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран», — объяснил он. По мнению Зеленского, жители западных стран будут давить на глав государств, это также вызовет проблемы с поставками оружия.

Глава государства добавил, что многие иностранцы на добровольной основе служат на стороне Украины. «Киев никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — признал он желание увидеть западные войска в стране.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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