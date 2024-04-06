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21:14, 6 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский признал нехватку украинским войскам ракет ПВО

Зеленский: ВСУ скоро может не хватить ракет ПВО из-за интенсивности обстрелов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже скоро может не хватить ракет противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, российские войска интенсивно ведут боевые действия. Украинский политик отметил, что «есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог». Тогда украинским военным приходится выбирать — какой объект, город защитить.

«Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться — и нам не будет хватать», — признал он.

Ранее исполнительный директор ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины) Максим Тимченко рассказал, что украинская система ПВО слабее, чем несколько месяцев назад. По его словам, Киев вкладывает много усилий, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой армии России.

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      Марина Совина
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