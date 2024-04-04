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12:58, 4 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об ослаблении ПВО за несколько месяцев

WP: украинская ПВО слабеет в течение последних месяцев

Фото: Reuters

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) слабее, чем несколько месяцев назад. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины) Максим Тимченко в интервью газете Washington Post.

«Дело в том, что мы пропустили несколько ракет и беспилотников и получили такие повреждения — это означает, что у нас определенно недостаточно средств противовоздушной обороны», — заявил Тимченко.

По его словам, Украина вкладывает много усилий, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой ВС России.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что российские войска парализуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по энергетической инфраструктуре. По его мнению, российские войска готовят наступление с разных направлений, для этого были подготовлены резервы и выведена из строя энергетика.

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      Валентин Карант
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