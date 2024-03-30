На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов ВС РФ по энергетике

Российские войска парализуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил полковник Службы безопасности страны (СБУ) в отставке Олег Стариков, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что ранее ВСУ якобы могли перебрасывать силы в нужном направлении во время атак России. Однако из-за поражения объектов энергетики переброска украинских войск становится непосильной, отметил Стариков.

По его мнению, российские войска готовят наступление с разных направлений, для этого были подготовлены резервы и выведена из строя энергетика.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях энергообъектов. Он уточнил, что были разрушены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях также зафиксированы проблемы с подачей света.