На Украине сообщили о масштабных повреждениях энергообъектов

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о «масштабных» повреждениях энергообъектов. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Он уточнил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях зафиксированы проблемы с подачей света. Ведется работа над возобновлением электроснабжения, добавил Галущенко.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, 15 детонаций прогремело в Харькове. Харьковские власти сообщали о прилетах по объектам энергетики. Город оставался почти полностью без электроснабжения.

Рано утром 22 марта в Харьковской области и 16 других украинских регионах объявлялась воздушная тревога.