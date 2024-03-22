На Украине сообщили о масштабных повреждениях энергообъектов
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергообъектов
Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о «масштабных» повреждениях энергообъектов. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Он уточнил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях зафиксированы проблемы с подачей света. Ведется работа над возобновлением электроснабжения, добавил Галущенко.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, 15 детонаций прогремело в Харькове. Харьковские власти сообщали о прилетах по объектам энергетики. Город оставался почти полностью без электроснабжения.
Рано утром 22 марта в Харьковской области и 16 других украинских регионах объявлялась воздушная тревога.