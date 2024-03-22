Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Сейчас в Харьковской области и еще 16 регионах Украины действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Речь идет о типографии. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжается ликвидация последствий взрывов.

21 марта в Киеве были повреждены два предприятия в результате взрывов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, речь идет о предприятиях в Подольском районе украинской столицы.