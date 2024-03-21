Стало известно о повреждении предприятия в Харькове

В Харькове было повреждено производственное предприятие

В Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о типографии. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжается ликвидация последствий взрывов.

Ранее градоначальник заявлял о прозвучавшем в Харькове взрыве. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, детонация прогремела на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

Утром 20 марта подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на территорию одного из промышленных предприятий в Харькове прибыли западные военнослужащие.

