Стало известно о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Терехов заявил о прозвучавшем в городе взрывеСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове прозвучал взрыв. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе прогремел на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.
Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого также сообщалось звуках взрывов в Херсоне.