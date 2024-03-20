Стало известно о взрыве в Харькове

Мэр Харькова Терехов заявил о прозвучавшем в городе взрыве

В Харькове прозвучал взрыв. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе прогремел на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого также сообщалось звуках взрывов в Херсоне.