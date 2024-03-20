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16:07, 20 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харькове

Мэр Харькова Терехов заявил о прозвучавшем в городе взрыве
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Pau Venteo / Globallookpress.com

В Харькове прозвучал взрыв. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе прогремел на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого также сообщалось звуках взрывов в Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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