В Херсонской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Были зафиксированы попадания в административное здание, (…) припортовую инфраструктуру», — сказано в публикации. При этом Прокудин не сообщил, о каком объекте идет речь.

Ранее в Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрыва в Белополье. В городе были проблемы с водоснабжением.

19 марта также стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. «В Херсоне слышны звуки взрывов», — писало украинское издание «Общественное».