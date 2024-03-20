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11:04, 20 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
СюжетВзрывы в Херсоне:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Были зафиксированы попадания в административное здание, (…) припортовую инфраструктуру», — сказано в публикации. При этом Прокудин не сообщил, о каком объекте идет речь.

Ранее в Сумской области Украины был поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрыва в Белополье. В городе были проблемы с водоснабжением.

19 марта также стало известно о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. «В Херсоне слышны звуки взрывов», — писало украинское издание «Общественное».

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      Кристина Есикова
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