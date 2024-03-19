На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Сумской области после взрыва поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрыва в Белополье. Об этом сообщил глава города Юрий Зарко, его слова передает ТАСС.

В городе есть проблемы с водоснабжением, отметил чиновник.

Ранее областная военная администрация (ОВА) региона сообщила о повреждениях коммунальной инфраструктуры, расположенной на территории города Конотоп.

Также администрация заявляла на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о повреждениях передатчиков телерадиовещания и о проблемах с мобильной связью.