Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской области

В Сумской ОВА сообщили о повреждении объектов коммунальной инфраструктуры

На Украине в Сумской области раздались взрывы. Об этом областная военная администрация (ОВА) региона сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что повреждения получили объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории города Конотоп. О каких именно объектах идет речь, в настоящее время неизвестно. Подробности о степени повреждения также не приводятся. По предварительным данным, никто не пострадал.

Около 17:00 18 марта на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Информацию об этом ранее опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Днем ранее стало известно о взрывах в Сумской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги. Сообщалось, что три взрыва прозвучали в Ахтырке, после чего местные жители рассказали о пропавшем в городе электричестве.