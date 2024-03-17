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10:00, 17 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ: на фоне воздушной тревоги в Сумской области прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Leah Millis / Reuters

На фоне объявленной на Украине воздушной тревоги в Сумской области прозвучало несколько взрывов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что как минимум три взрыва были слышны в городе Ахтырке.

В свою очередь, ТАСС уточняет, что после взрывов местные жители сообщили, что в городе пропало электричество.

Ранее власти подконтрольного Киеву Херсона рассказали о повреждении портовой инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, неизвестно.

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      Марк Леонов
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