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09:51, 17 марта 2024Бывший СССР

Власти Херсона сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в городе повреждена портовая инфраструктура
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Херсоне повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, его слова приводит РИА Новости.

Представитель украинских властей в подконтрольном Киеву городе не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Ранее стало известно, что штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины правобережье Днепра в Херсонской области.

Херсонская область, как и Луганская, Донецкая республики, а также Запорожская область, вошла в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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      Марк Леонов
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