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10:51, 13 марта 2024Бывший СССР

Российские военные совершили рейд на правобережье Днепра

Сальдо: бойцы группировки «Днепр» совершили рейд на правый берег реки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины (ВСУ) правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать», — сообщил Сальдо, отметив, что военнослужащим ВС РФ удалось уничтожить пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать образцы военной техники, снятые с памятников. По его словам украинские военные пошли на такой шаг из-за дефицита вооружения. Например, в понедельник, 11 марта, российские операторы «Ланцетов» уничтожили советский средний танк Т-55, бывший на вооружении у ВСУ.

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      Валентин Карант
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