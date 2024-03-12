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20:11, 12 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили об использовании ВСУ снятой с памятников техники

Сальдо: ВСУ начали использовать образцы военной техники, снятые с памятников

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать образцы военной техники, снятые с памятников. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, украинские военные пошли на такой шаг из-за дефицита вооружения. Например, в понедельник, 11 марта, российские операторы «Ланцетов» уничтожили советский средний танк Т-55, бывший на вооружении у ВСУ.

Ранее Forbes сообщил, что украинское командование бросает в бой соединения, оснащенные старой советской техникой, после потерь, которые понесли части, в распоряжении которых были западные машины.

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      Варвара Кошечкина
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