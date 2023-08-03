Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 3 августа 2023Бывший СССР

ВСУ начали использовать советские танки после неудачи на западных машинах

Forbes: ВСУ начали использовать советские танки и БМП после неудачи на западных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой соединения, оснащенные старой советской техникой, после потерь, которые понесли части, в распоряжении которых были западные машины. Об этом пишет Forbes.

Наступление 47-й бригады ВСУ на населенный пункт Работино в Запорожской области, где российские мотострелки и спецназ оборудовали прочную оборону, привело к тяжелым потерям в живой силе и американских боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley.

Издание пишет, что теперь украинцы двинули в бой 65-ю и 118-ю бригады ВСУ, оснащенные немодернизированной советской техникой. Соединения же с новыми машинами, такие как 82-я десантно-штурмовая бригада с БМП Stryker, БМП Marder и танками Challenger 2, украинское командование держит в резерве.

Ранее один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название города, принятое на Украине, — Бахмут), заявил, что боевые действия в стране будут продолжаться еще год или два, а ситуация на фронте для Киева плачевная.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    У российского пассажирского самолета случился разрыв элемента шасси

    Россиянам раскрыли стоимость операций с цифровыми рублями

    Популярный в России комик рассказал о приглашении к Дудю

    «Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

    Форму облака в виде ядерного гриба объяснили

    Российского предпринимателя осудили на полтора года за дискредитацию армии

    ВСУ обстреляли приграничный российской регион

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    Наталья Бондарчук высказалась об отношениях с бывшим мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости