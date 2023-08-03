Forbes: ВСУ начали использовать советские танки и БМП после неудачи на западных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает в бой соединения, оснащенные старой советской техникой, после потерь, которые понесли части, в распоряжении которых были западные машины. Об этом пишет Forbes.

Наступление 47-й бригады ВСУ на населенный пункт Работино в Запорожской области, где российские мотострелки и спецназ оборудовали прочную оборону, привело к тяжелым потерям в живой силе и американских боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley.

Издание пишет, что теперь украинцы двинули в бой 65-ю и 118-ю бригады ВСУ, оснащенные немодернизированной советской техникой. Соединения же с новыми машинами, такие как 82-я десантно-штурмовая бригада с БМП Stryker, БМП Marder и танками Challenger 2, украинское командование держит в резерве.

Ранее один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название города, принятое на Украине, — Бахмут), заявил, что боевые действия в стране будут продолжаться еще год или два, а ситуация на фронте для Киева плачевная.