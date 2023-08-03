Солдаты ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной
Боевые действия на Украине будут продолжаться еще год или два, ситуация на фронте для Киева плачевная, заявил американскому изданию Daily Beast один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).
«Публикуется очень мало информации о том, что происходит. Ситуация плачевная. Это правда», — сказал он. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщил, что им требуется больше боеприпасов и медикаментов.
«Многие люди, те, кто сейчас там, напуганы», — также сообщил украинский военнослужащий. Другой боец ВСУ рассказал, что солдаты очень устают, пытаясь вести наступление на российские позиции.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несут большие потери возле села Клещеевка под Артемовском. По его словам, на донецком направлении Вооруженные силы России удерживают тактические высоты и используют различное вооружение, в том числе высокоточное, поэтому противник несет потери, пытаясь атаковать.