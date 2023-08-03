DB: бойцы ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной и сообщили о страхе в войсках

Боевые действия на Украине будут продолжаться еще год или два, ситуация на фронте для Киева плачевная, заявил американскому изданию Daily Beast один из украинских солдат, находящийся в госпитале после ранения, полученного под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

«Публикуется очень мало информации о том, что происходит. Ситуация плачевная. Это правда», — сказал он. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщил, что им требуется больше боеприпасов и медикаментов.

«Многие люди, те, кто сейчас там, напуганы», — также сообщил украинский военнослужащий. Другой боец ВСУ рассказал, что солдаты очень устают, пытаясь вести наступление на российские позиции.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несут большие потери возле села Клещеевка под Артемовском. По его словам, на донецком направлении Вооруженные силы России удерживают тактические высоты и используют различное вооружение, в том числе высокоточное, поэтому противник несет потери, пытаясь атаковать.