Марочко: ВСУ несут большие потери в районе Клещеевки под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери возле села Клещеевка под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России удерживают тактические высоты и используют различное вооружение, в том числе высокоточное, поэтому противник несет потери, пытаясь атаковать.

Подполковник добавил, что огонь по украинским позициям ведется на постоянной основе. «Точные удары ВС РФ приводят к большим потерям не только в личном составе, но и в вооружении и технике», — заключил он.

Ранее Марочко сообщил об успехах Российской армии на краснолиманском направлении. Он уточнил, что войска улучшили тактическое положение, которое позволило взять под огневой контроль ряд опорных пунктов противника.