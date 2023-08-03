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08:14, 3 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успехах на краснолиманском участке

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на краснолиманском участке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные позиции в районе села Стельмаховка на краснолиманском участке. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«ВС РФ улучшили свое тактическое положение, которое позволило взять под огневой контроль артиллерийскими системами малого радиуса действия ряд опорных пунктов противника», - сообщил подполковник.

Он добавил, что на многих участках дистанция между позициями Российской армии и Вооруженными силами Украины (ВСУ) сократилось, что позволяет вести стрелковый бой с противником.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ на краснолиманском направлении отправляет штурмовые группы в один конец, потому что пути отхода для бойцов дистанционно минируются при помощи беспилотников.

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    Алевтина Запольская
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