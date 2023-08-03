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07:40, 3 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о минировании ВСУ путей отхода

Марочко: ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении

Фото: Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют пути отхода своих бойцов на краснолиманском направлении в Донбассе.

«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы "в один конец"», — заявил Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, при помощи беспилотников в районе Торское был зафиксирован факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп украинских военных. Для этого используются как противотанковые мины, так и противопехотные при помощи универсальных минных заградителей без оставления проходов. Он пояснил, что такие минные заграждения лишают подразделения маневренности и отрезают пути отступления.

Ранее опрошенные газетой The Washington Post эксперты заявили, что разминирование территории Украины после конфликта с Россией займет 757 лет в том случае, если этим будут заниматься 500 команд саперов. Издание отмечает, что обильно заминированные оборонительные редуты России, построенные за месяцы затишья вдоль линии фронта, замедляют контрнаступление Украины, начавшееся в июне 2023 года.

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    Марина Совина
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