Названы сроки разминирования территории Украины

Washington Post: разминирование Украины займет 757 лет

Разминирование территории Украины после конфликта с Россией займет 757 лет в том случае, если этим будут заниматься 500 команд саперов. Такие сроки в беседе с журналистами The Washington Post назвали опрошенные изданием эксперты.

«Команды по разминированию дюйм за дюймом ползают по местности, используя металлоискатели, а иногда и собак, ищущих взрывчатку, раскапывая место каждого сигнала, не зная при этом, найдут ли они безвредный гвоздь или смертоносную мину. По некоторым оценкам, один сапер может очистить от 49 до 82 квадратных футов в день (от 4,5 до 7,6 квадратного метра — прим. «Ленты.ру»), в зависимости от местности и концентрации взрывчатых веществ», — сказано в материале.

Издание отмечает, что обильно заминированные оборонительные редуты России, построенные за месяцы затишья вдоль линии фронта, замедляют контрнаступление Украины, начавшееся в июне 2023 года. При этом количество мин оказалось настолько значительным, что украинской армии не хватает специальных машин для разминирования территории. Из-за этого часто используется ручной труд саперов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме в США назвал причину медленных темпов контрнаступления украинской армии. Глава государства заявил, что военнослужащим приходится преодолевать большое количество мин на полях, установленных российской стороной.