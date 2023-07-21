Зеленский назвал причину медленных темпов контрнаступления ВСУ

Зеленский во время выступления в США признал медленные темпы контрнаступления Киева

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме в США назвал причину медленных темпов контрнаступление украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что военнослужащим приходится преодолевать большое количество мин на полях, установленных российской стороной. «Они построили больше таких [оборонительных] линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий», — указал Зеленский.

Кроме того, пояснил он, командование бережет солдат, поэтому не жертвует ими ради быстрой победы. Украинский лидер также отметил, что поначалу была нехватка оборудования для разминирования, но затем его поставили западные страны. Он пообещал, что контрнаступление в скором времени станет более быстрым.