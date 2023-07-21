Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал причину медленных темпов контрнаступления ВСУ

Зеленский во время выступления в США признал медленные темпы контрнаступления Киева

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме в США назвал причину медленных темпов контрнаступление украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что военнослужащим приходится преодолевать большое количество мин на полях, установленных российской стороной. «Они построили больше таких [оборонительных] линий и установили множество мин на наших полях, отсюда замедленные темпы наших контрнаступательных действий», — указал Зеленский.

Кроме того, пояснил он, командование бережет солдат, поэтому не жертвует ими ради быстрой победы. Украинский лидер также отметил, что поначалу была нехватка оборудования для разминирования, но затем его поставили западные страны. Он пообещал, что контрнаступление в скором времени станет более быстрым.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поставил себе задачу по нейтрализации Крымского моста

    Министр спорта Польши бойкотирует матчи первой ракетки мира с россиянками

    Зеленский назвал причину медленных темпов контрнаступления ВСУ

    В США заявили об усталости от предупреждений про эскалацию трений с Россией

    Белый дом заявил о значительных потерях Украины из-за контрнаступления

    В США заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS

    Байден предложил занять пост главкома ВМС США женщине

    Захарова объяснила недопуск российского журналиста на брифинг с участием Кулебы

    Россиянам напомнили о наказаниях за несвоевременную оплату ЖКУ

    Минюст объявил иноагентом 75-летнего политика Борового

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости